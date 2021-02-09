إشتعال متكرر للنيران..حكايات وأسرار داخل أحد منازل أسوان ..شاهد

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فسكان هذا المنزل لم يعلموا الأسباب الخفية وراء وقوع هذه الحرائق وهو ما دفعهم للهروب خارج منزلهم تخوفًا من تجدد إشتعال النيران به مرة أخري، كما أنهم قاموا بإخراج الأجهزة والمستلزمات المختلفة الخاصة بهم خارج المنزل أيضًا.

وعن طبيعة هذا المنزل وكافة عناصره ومكوناته أوضح سكانه بأنه مكون من 3 أدوار تضم أرضى ودورين ثانى وثالث حيث تشتعل النيران فى الدور الثالث الذي يضم غرفة الأطفال ثم كانت تمتد إلي باقي الغرف الأخري بأدوار المنزل، كما أمتدت لمنزلين مجاورين.

هذا فيما حرص العديد من أهالى محافظة أسوان من مختلف الأعمار السنية للشباب والأطفال والسيدات على مشاهدة مباراة نصف النهائي فى كاس العالم للأندية بين فريقي الأهلى المصري والبايرميونخ الألماني داخل مقر نادي أسوان الرياضى من خلال شاشة عرض عملاقة .





وحرص المشجعون على تشجيع النادى الأهلي قبل إنطلاق المباراة التاريخية وهذا الحدث الكبير وسط أجواء جمالية يكسوها الطقس المعتدل ودرجات الحرارة المعتدلة والطبيعة الساحرة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء.





وكان قد شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان باكورة مبادرة ( الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية ) وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، و عبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات بالمديرية داخل قاعة مدرسة المهندس مكاوى يعقوب لغات إنجليزي التابعة لإدارة أسوان التعليمية.





وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بنجاح المبادرة بعد إقبال عدد كبير من العاملين بتعليم أسوان عليها ، مؤكدًا أنه سيتم تعميمها بمختلف الإدارات التعليمية ليستفيد أكبر عدد منها وهو الذى يساهم في إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين فى مختلف التخصصات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المؤهلة لذلك .





وتقوم المبادرة على تدريب مديرى ووكلاء المدارس وكذلك المعلمين على النواحى المالية والإدارية والإجراءات المخزنية وضوابط الأمن والسلامة المهنية...إلخ) بهدف إعداد كوادر إدارية بتعليم أسوان قادرة على العمل بدراية وفق قواعد وقوانين العمل الصحيحة، ويستمر تدريب المجموعة الواحدة على مدار خمسة أيام.





ويتعرف المتدرب من خلال المبادرة على أعمال الموارد البشرية والتى تم إعداد مادتها بالرجوع إلى مديرية التنظيم والإدارة، وكذلك الشئون المالية والإدارية والسكرتارية وشئون الطلاب وإجراءات الأمن والسلامة المهنية والإجراءات المخزنية من المختصين بمديرية التربية والتعليم.