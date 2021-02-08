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تعليم

تعليم أسوان يطلق مبادرة الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:23 م
مبادرة الدليل الاسترشادي
مبادرة الدليل الاسترشادي
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شاذلي عبد الفتاح
شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان باكورة مبادرة  ( الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية ) وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، و عبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات بالمديرية داخل قاعة مدرسة المهندس مكاوى يعقوب لغات إنجليزي التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بنجاح المبادرة بعد إقبال عدد كبير من العاملين بتعليم أسوان عليها ، مؤكدًا أنه سيتم تعميمها بمختلف الإدارات التعليمية ليستفيد أكبر عدد منها وهو الذى يساهم في إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين فى مختلف التخصصات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المؤهلة لذلك .

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وتقوم المبادرة على تدريب مديرى ووكلاء المدارس وكذلك المعلمين على النواحى المالية والإدارية والإجراءات المخزنية وضوابط الأمن والسلامة المهنية...إلخ) بهدف إعداد كوادر إدارية بتعليم أسوان قادرة على العمل بدراية وفق قواعد وقوانين العمل الصحيحة، ويستمر تدريب المجموعة الواحدة على مدار خمسة أيام.

ويتعرف المتدرب من خلال المبادرة على أعمال الموارد البشرية والتى تم إعداد مادتها بالرجوع إلى مديرية التنظيم والإدارة، وكذلك الشئون المالية والإدارية والسكرتارية وشئون الطلاب وإجراءات الأمن والسلامة المهنية والإجراءات المخزنية من المختصين بمديرية التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتى فى إطار لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بفريق المبادرة وهم منتصر سليمان محمد معلم بمدرسة محمد مكاوى يعقوب لغات إنجليزي - هدى محمود عبدالسلام مدير مدرسة أسوان الجديدة لغات - هالة عوض محمد معلم بمدرسة أسوان الجديدة المتميزة لغات   .

وقد قام الفريق خلال اللقاء الأول الموافق الاثنين ٢٥ يناير الماضى بعرض المبادرة وأهميتها والفئة المستهدفة، وقام السيد وكيل الوزارة بدوره بالتواصل مع المختصين لمساعدتهم فى إعداد المادة التدريبية، وجاء اللقاء الثانى الأربعاء الماضى الموافق ٣ فبراير، حيث عرض الفريق على وكيل الوزارة المادة التدريبية ، والذى قام بدوره بتنقيحها وعرضها على المختصين من داخل وخارج المديرية .

وكان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأسبوع الماضى عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة وإستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .
تعليم أسوان يطلق مبادرة الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية.. صور
تعليم أسوان يطلق مبادرة الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية.. صور
تعليم أسوان يطلق مبادرة الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية.. صور
تعليم أسوان يطلق مبادرة الدليل الاسترشادي للشئون المالية والإدارية.. صور
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