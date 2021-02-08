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محافظات

مليون جنيه من وزارة الشباب لدعم مسيرة أسوان في الدوري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
استكمالًا لدعم مسيرة زهرة الجنوب في دوري الأضواء كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم نادي أسوان الرياضي بمبلغ مليون جنيه ، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه لإقامة وإستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .

جاء ذلك خلال اتصال تليفوني من وزير الشباب والرياضة بمحافظ أسوان والذى قدم شكره للدكتور أشرف صبحي لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفي مقدمتها ممثل المحافظة بدوري المشاهير بما يساهم في توفير الأجواء المناسبة والاستقرار المطلوب .

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وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأسبوع الماضى عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة وإستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .

وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لإستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة .

ولفت أشرف عطية إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذى لاقى إستجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للإستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  على مواصلة الدعم والمساندة للأسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن .
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