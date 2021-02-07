السيطرة على حريق يلتهم 30 شجرة من النخيل بأسوان

شهدت بعض الزراعات بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان اندلاع حريق متوسط مساء الأحد.





توجهت الأجهزة المعنية من رجال الحماية المدنية إلي موقع الحريق للسيطرة عليه وتنفيذ عمليات التبريد بالأرض الزراعية حيث إنه التهمت النيران حوالى 30 من أشجار النخيل بمساحة تصل لنحو متر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حياله.





شهد مجمع محاكم أسوان مساء اليوم توافد العديد من محامي المحافظة قبل إغلاق لجان الاقتراع الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار المرشح المناسب من وجهة نظرهم.





وبلغ عدد المقرات الانتخابية الخاصة بنقابة محامين أسوان 7 مقرات وهي كالتالي: 2 مقر بمجمع محاكم أسوان، وسرداق بفناء محكمة كوم أمبو، و2 بمركز إدفو، بالإضافة إلى مقر أخر بمحكمة دراو، واخرهم بفناء محكمة نصر النوبة.





وكان صرح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.





وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمية والطبية والمجتمعية.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.



