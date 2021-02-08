تنفيذ 711 حكمًا قضائيًا وضبط 691 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الاثنين، سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3.6 كيلو جرام و (100) جرام حشيش .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 711 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (150) حكم حبس جزئي، و( 21 ) حكم حبس مستأنف، و( 386 ) أحكام غرامات ، و( 151 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 4 جنايات .









وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط ( 11 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 691 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارتين ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 151 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 166 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 87 مخالفة متنوعة.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.







اقرأ أيضًا:وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون،وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.