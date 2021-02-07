توافد محامي أسوان على لجان الاقتراع الانتخابية

شهد مجمع محاكم أسوان مساء اليوم توافد العديد من محامي المحافظة قبل إغلاق لجان الاقتراع الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار المرشح المناسب من وجهة نظرهم.

بلغ عدد المقرات الانتخابية الخاصة بنقابة محامين أسوان 7 مقرات وهي كالتالي: 2 مقر بمجمع محاكم أسوان، وسرداق بفناء محكمة كوم أمبو، و2 بمركز إدفو، بالإضافة إلى مقر أخر بمحكمة دراو، واخرهم بفناء محكمة نصر النوبة.

وكان قد صرح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.

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وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة بأن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.





وقد وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100% وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن وعدد 11من جهة حكومية وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم، ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020.