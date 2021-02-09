صحة أسوان تطلق حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال .. شاهد





وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.





وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمس سنوات في نطاق مدينة أسوان من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموي وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتي 5 سنوات، علي أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة ، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية ، للتطعيم بطعم السولك.







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وكان قد أعلن مجلس إدارة جامعة أسوان عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صدور قرار تأديب بفصل الطالب عبدالرحمن. م. ع المقيد بالفرقة الأولى شعبة "التربية الموسيقية" بكلية التربية النوعية وذلك نظرًا لما فعله تجاه الطالبات بنفس الفرقة من سوء أخلاق .









وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالب المذكور بتوزيع أرقام هواتف الطالبات الشخصية لأشخاص من أقاربه وأصدقائه، وقيام هؤلاء بمراسلتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الواتس آب) برسائل مخلة للأداب وصور إباحية وسباب وشتائم، وبناءً علي ذلك اتخذ مجلس الجامعة قراره بفصل الطالب لمدة عام دراسي وهو العام الجامعي الحالي 2020/2021.









علي أن يقوم الطالب بكتابة إقرار على نفسه بعدم معاودة هذا الأمر مرة أخري، وفي حالة تكراره وحدوث ذلك يتم فصله نهائيًا من الكلية، علي أن يتم إعلان ذلك على موقع الكلية، مع إخطار ولي أمر الطالب بمعرفة شئون الطلاب بالكلية.









وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا بين الجامعات.