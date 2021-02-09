فصل طالب بـ تربية نوعية أسوان لسوء أخلاقه

أعلن مجلس إدارة جامعة أسوان عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صدور قرار تأديب بفصل الطالب عبدالرحمن. م. ع المقيد بالفرقة الأولى شعبة "التربية الموسيقية" بكلية التربية النوعية وذلك نظرًا لما فعله تجاه الطالبات بنفس الفرقة من سوء أخلاق .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالب المذكور بتوزيع أرقام هواتف الطالبات الشخصية لأشخاص من أقاربه وأصدقائه، وقيام هؤلاء بمراسلتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الواتس آب) برسائل مخلة للأداب وصور إباحية وسباب وشتائم، وبناءًا علي ذلك أتخذ مجلس الجامعة قراره بالفصل للطالب لمدة عام دراسي وهو العام الجامعي الحالي 2020/2021.
علي أن يقوم الطالب بكتابة إقرار على نفسه بعدم معاودة هذا الأمر مرة أخري، وفي حالة تكراره وحدوث ذلك يتم فصله نهائيًا من الكلية، علي أن يتم إعلان ذلك على موقع الكلية، مع إخطار ولي أمر الطالب بمعرفة شئون الطلاب بالكلية.
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هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة أن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.
وأكمل الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.
وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100% وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن وعدد 11من جهة حكومية وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020.
فيما وصل إجمالي عدد الشكاوي 83 شكاوي فردية 66 شكاوي جماعية 17 اجمالي الشكاوي المنفذة 83 شكوي ويأتي ذلك طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالب المذكور بتوزيع أرقام هواتف الطالبات الشخصية لأشخاص من أقاربه وأصدقائه، وقيام هؤلاء بمراسلتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الواتس آب) برسائل مخلة للأداب وصور إباحية وسباب وشتائم، وبناءًا علي ذلك أتخذ مجلس الجامعة قراره بالفصل للطالب لمدة عام دراسي وهو العام الجامعي الحالي 2020/2021.
علي أن يقوم الطالب بكتابة إقرار على نفسه بعدم معاودة هذا الأمر مرة أخري، وفي حالة تكراره وحدوث ذلك يتم فصله نهائيًا من الكلية، علي أن يتم إعلان ذلك على موقع الكلية، مع إخطار ولي أمر الطالب بمعرفة شئون الطلاب بالكلية.
وأقرأ أيضًا:
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هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة أن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.
وأكمل الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.
وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100% وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن وعدد 11من جهة حكومية وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020.
فيما وصل إجمالي عدد الشكاوي 83 شكاوي فردية 66 شكاوي جماعية 17 اجمالي الشكاوي المنفذة 83 شكوي ويأتي ذلك طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.