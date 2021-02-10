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حوادث

آخرة الهزار.. مصرع شخص على يد صديقه بأسوان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:36 م
جثة
جثة
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شاذلي عبد الفتاح
في واقعة مؤسفة ونتيجة للهزار لقى شاب مصرعه على يد صديقه فور تلقيه طعنة فى رقبته بمنطقة عزب كيما بمدينة أسوان.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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كان بلاغًا قد وصل إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أسوان يفيد بمصرع شاب بعد قيام صديقه بطعنه فى رقبته، وانتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة النقيب أحمد مسعد معاون المباحث إلي مسرح الجريمة وبعد المعاينة تم نقل الجثة المشرحة.

وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الخلاف وقع بين الصديقين بسبب الهزار قام أحدهما بطعن الآخر بآلة حدة فى رقبته مما أدى لمصرعه قبل وصوله للمستشفى الجامعى بأسوان .
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