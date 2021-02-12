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محافظات

محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة شملت العديد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بداية من ميدان الشمالى وحتى ميدان الحدادين تضمنت طرق وشوارع خان أسوان والسماد والشادر والنفق ، بالإضافة إلى تفقد سويقات فاطمة الزهراء بالحكروب والشادر بالحصايا .

وقد أبدى اللواء أشرف عطية إستياءه بعد رصده  للعديد من السلبيات والمخالفات وخاصة تدني مستوى النظافة العامة وإنتشار الباعة الجائلين والمحلات العشوائية حيث وجه إنذار بإستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات .

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وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة فرض السيطرة والأنضباط من خلال التواجد الميدانى لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة ، بجانب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وخاصة في منطقة الشادر بالحصايا .

حيث أعطى المحافظ مهلة أسبوع لإزالة الإشغالات وإلزام تواجد الباعة داخل السويقة لتحقيق السيولة المرورية للمشاه والمركبات بعد إعادة تقسيمها ورفع كفاءتها وإنشاء دورات مياه عمومية ثم تخصيص المحلات والبيكات بإيجار شهرى .

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بإعادة تخطيط سويقة فاطمة الزهراء لتخصيصها للباعة الجائلين بنظام القرعة العلنية مع دعمها بالمرافق والخدمات ، وهو الذى يتوازى مع حصر شامل للمنتفعين من البيكات والسويقات المنتشرة داخل المناطق السكنية بإجمالى 13 سويقة على مستوى مدينة أسوان والتى لم يتم إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 لدراسة سبل تطويرها ورفع كفائتها تمهيدًا لطرحها من جديد على مستأجرين جادين لتفريغ المدينة من الباعة الجائلين .

وخلال جولته الميدانية ضبط عطية أحد محلات السوبر ماركت متعديًا على خط التنظيم ، مشددًا على تطوير ورفع كفاءة ميدانى المدخل الشمالى والحدادين سواء بتشغيل النوافير مع ترميم مكوناتها ، علاوة على رفع مستوى التشجير والمسطحات الخضراء والإنارة ، فضلًا عن إضفاء الشكل الجمالى وإستثمار هذه الميادين في تركيب لوحات إعلانية .

وأثناء تفقد محافظ أسوان لمشروع رصف طريق خان أسوان والجارى تنفيذه بطول 800 متر وبعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 6 مليون جنيه ، بجانب إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة أكد المحافظ على أنه سيتم التنسيق للأسراع بالإستثمار الأمثل لمحلات الخان من أجل تحويل هذه المنطقة مقصدًا للسياحة الترفيهية والتسويقية .
محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد
محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد
محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد
محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد
محافظ أسوان يهدد باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات.. شاهد
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