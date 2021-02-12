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حوادث

ضبط 9 متهمين بحوزتهم 23.5 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:02 م
سلاح
سلاح
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شاذلي عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط بعض الخارجين عن القانون وذلك من خلال تنظيم حملة مكبرة استهدفت بعض المتهمين  الذين يقدمون على الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وقد نجحت جهود الحملة في ضبط (9) متهم وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 23.5 كيلو جرام و (700) جرام حشيش ، علاوة على ضبط 2 سلاح أبيض .

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هذا وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة حملة مكبرة إستهدفت ضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 701 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (142) حكم حبس جزئي، و( 26 ) حكم حبس مستأنف، و( 364 ) أحكام غرامات ، و( 167 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 2 جنايات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 5 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية للتصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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