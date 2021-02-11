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حوادث

ضبط 5 أطنان من خام الذهب فى حملة بأسوان وتنفيذ 738 حكما

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:48 م
حملات أمنية
حملات أمنية
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شاذلي عبد الفتاح
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهم وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 750 جرام و (180) جرام حشيش، و 20 جرام أفيون، وسلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم ، وسيارة ، وعدد (100) جوال تزن حوالى (5) أطنان.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 738 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (143) حكم حبس جزئي، و( 25 ) حكم حبس مستأنف، و( 412 ) أحكام غرامات ، و( 155 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 3 جنايات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 4 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية لتجميع البطاقات التموينية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 636 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 135 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 109 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 107 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 91 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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