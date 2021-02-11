محافظ أسوان يدشن 10 سيارات إسعاف لأسطول الإسعاف بإجمالي 112 سيارة .. شاهد

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 10 سيارات إسعاف جديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة وبتكلفة أجمالية 30 مليون جنيه حيث ستدخل الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 45 نقطة أسعاف وهو الذى يأتي فى إطار جهود محافظة أسوان ووزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وذلك بحضور الدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة .





وقد تفقد محافظ أسوان إحدى سيارات الإسعاف الجديدة حيث قام المسعف المسئول عنها بشرح مفصل عن التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث .





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ومن جانبه أشاد اللواء اشرف عطية بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى .





وأكد أشرف عطية على أن السيارات الجديدة ستضاف لإسطوال سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلي 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين علي كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب ، علاوة على لنشات الإسعاف النهري التى تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التى تقع بمجرى نهر النيل .





ووجه عطية مدير الإسعاف بالعدالة فى التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن مع ضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية وخاصة علي الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى ، بالإضافة إلى الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها .





وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي قام بتجهيزها بالكامل بنك الشفاء المصري فى وقت قياسى لتخدم 1،6 مليون نسمه من أهالى محافظة أسوان وذلك في إطار خطة بنك الشفاء المصري لتجهيز ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية داخل المحافظات الأكثر إحتياجًا وخاصة محافظات الصعيد بهدف تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.