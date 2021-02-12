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محافظات

الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:04 م
الكشف المجاني على
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية الغوالية التابعة لمركز إدفو ، وقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3626 مواطنا ومواطنة. 

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  


وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
الكشف المجاني على 3626 مواطنا بأسوان.. شاهد
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