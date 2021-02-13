غرق مزارع ونجله في ترعة بأسوان



لقي مزارع ونجله مصرعهما غرقًا داخل ترعة وادى الصعايدة﻿ مركز إدفو شمال أسوان ، وتم انتشال الجثتين.





وقد كانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطارًا يفيد بتعرض شخصين للغرق فى ترعة بمدينة إدفو.





وتبين أنه أثناء ذهابهما للزراعات مستقلين تروسيكل انقلب بهما بترعة وأدى الصعايدة بإدفو، وهو ما أسفر عن وفاة كل من محمود ع 35 سنة ونجله معاذ 8 سنوات، وتم إنتشال الجثتين، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.







