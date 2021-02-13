ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شاب غرقا فى نيل أسوان

السبت 13/فبراير/2021 - 06:45 م
انتشال جثة
انتشال جثة
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
لقى شاب مصرعه غرقًا فى مياه النيل بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، أثناء محاولته السباحة، وتم إنتشال الجثة.

 تلقت شرطة الإنقاذ النهرى بلاغًا بوجود غريق أمام مرسى قرية غرب سهيل بمدينة أسوان، وتبين أن الغريق شاب يدعى يوسف. ج. س 16 سنة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه، وتم انتشال الجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


و واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهم وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام و (100 ) جرام حشيش  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 674 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (140 ) حكم حبس جزئي، و( 30 ) حكم حبس مستأنف، و( 341 ) أحكام غرامات ، و( 161 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 2 جنايات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 560 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 107 مخالفات، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 87 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 57 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 611 حكما قضائيا وضبط 586 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية في حملة بأسوان

يحدث في أسوان.. تنفيذ 772 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام قضائية في أسوان

فى حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا وضبط 560 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

تنفيذ 609 أحكام قضائية وضبط مخالفات 547 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ترشيحاتنا

من الرجاء إلى الوداد.. الكاف ينحني أمام رغبات الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا

تجنبوها تماما لأنها مسرطنة.. أستاذ تغذية يحذر من بعض أنواع الجبن

قومية التطعيم.. تحذير من احتكار الدول الغنية للقاح كورونا

بعد اكتشافها سرًا خطيرًا.. عروس توقف الزفة وتضرب العريس

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

ليفربول ضد ليستر.. رقم سلبي جديد لـ كلوب .. ومحمد صلاح يكرر إنجاز الموسم الماضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند