صحة أسوان تواصل التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل .. صور

واصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة التوعية الميدانية من خلال عقد اللقاءات بالمواطنين لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لهم ، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
وكان تم عقد ندوة توعوية عن المنظومة للعاملين بمعهد أورام أسوان ، كما تم المرور وعمل لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية والمنشأت العامة شملت عدد من المناطق داخل مركزى كوم أبمو وإدفو .
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وضمت هذه المناطق وحدة المريناب بإدفو ، ودار الضيافة بقرية الوقداب بإدفو ، ووحدة الكاجوج بكوم أمبو ، بجانب وحدة السلسلة بكوم أمبو ، ووحدة الشيخ مصطفي بإدفو ، ومكتب بريد كوم أمبو ، ووحدة سبعة قبلي بكوم أمبو ، بالإضافة إلى القافلة الطبية بالغوالية بإدفو ، ووحدة الرقيقين بادفو .
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
هذا وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال حيث تستمر فعاليات الحملة خلال الفترة من 9 حتي 25 فبراير الجاري .
وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.
وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات في نطاق مدينة أسوان من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموي وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتي 5 سنوات، علي أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة ، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية ، للتطعيم بطعم السولك.
فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للإستثمار وإعادة إستغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم إلتزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم .
وكان تم عقد ندوة توعوية عن المنظومة للعاملين بمعهد أورام أسوان ، كما تم المرور وعمل لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية والمنشأت العامة شملت عدد من المناطق داخل مركزى كوم أبمو وإدفو .
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وضمت هذه المناطق وحدة المريناب بإدفو ، ودار الضيافة بقرية الوقداب بإدفو ، ووحدة الكاجوج بكوم أمبو ، بجانب وحدة السلسلة بكوم أمبو ، ووحدة الشيخ مصطفي بإدفو ، ومكتب بريد كوم أمبو ، ووحدة سبعة قبلي بكوم أمبو ، بالإضافة إلى القافلة الطبية بالغوالية بإدفو ، ووحدة الرقيقين بادفو .
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
هذا وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال حيث تستمر فعاليات الحملة خلال الفترة من 9 حتي 25 فبراير الجاري .
وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.
وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات في نطاق مدينة أسوان من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموي وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتي 5 سنوات، علي أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة ، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية ، للتطعيم بطعم السولك.
فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للإستثمار وإعادة إستغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم إلتزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم .