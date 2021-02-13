محافظ أسوان: طرح المحال التجارية بحي الصداقة الجديد للاستثمار لمواجهة العشوائيات.. صور

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بجولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى، حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للاستثمار وإعادة استغلال المغلق وغير المستغل منها مع سحبها في حالة عدم التزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.





وشدد محافظ أسوان على مواجهة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في امتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن أدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف.









ووجه بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة ، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،قد تفقد المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل إنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل .





وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه .





ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة ، بجانب توافر تيار كهربائى ثابت من خلال تركيب محول احتياطي تبادلى لضمان استمرارية تدفق المياه .





وطالب أشرف عطية باستغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان .





وتواصل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لاستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.