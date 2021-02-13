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محافظات

ري أسوان تنفذ عملية تأهيل ترعة أقليت بكوم أمبو .. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 12:39 م
تبطين ترعة أقليت
تبطين ترعة أقليت
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة في نطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لإستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.

وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إنه تم تنفيذ عمليه تأهيل ترعة أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بعد إطلاق المياه لدور المناوبه .

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وأضاف عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.

وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.

وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وإيماءًا إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى ، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

على جانب أخر قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة شملت العديد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بداية من ميدان الشمالى وحتى ميدان الحدادين تضمنت طرق وشوارع خان أسوان والسماد والشادر والنفق ، بالإضافة إلى تفقد سويقات فاطمة الزهراء بالحكروب والشادر بالحصايا .

وأبدى اللواء أشرف عطية إستياءه بعد رصده  للعديد من السلبيات والمخالفات وخاصة تدني مستوى النظافة العامة وإنتشار الباعة الجائلين والمحلات العشوائية حيث وجه إنذار بإستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات .

وكلف رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة فرض السيطرة والأنضباط من خلال التواجد الميدانى لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة ، بجانب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وخاصة في منطقة الشادر بالحصايا.
ري أسوان تنفذ عملية تأهيل ترعة أقليت بكوم أمبو .. شاهد
ري أسوان تنفذ عملية تأهيل ترعة أقليت بكوم أمبو .. شاهد
ري أسوان تنفذ عملية تأهيل ترعة أقليت بكوم أمبو .. شاهد
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