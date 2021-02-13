صحة أسوان تواصل أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال.. شاهد

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال حيث تستمر فعاليات الحملة خلال الفترة من 9 حتي 25 فبراير الجاري .
وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.
وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمس سنوات في نطاق مدينة أسوان من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموي وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتي 5 سنوات، علي أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة ، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية ، للتطعيم بطعم السولك.
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وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للإستثمار وإعادة إستغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم إلتزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.
وشدد محافظ أسوان على مراجهة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في أمتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن أدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف، مكلفًا بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة ، وحرص أشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع.
وكان قد تفقد محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل إنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل.
وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.
وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.
وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمس سنوات في نطاق مدينة أسوان من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموي وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتي 5 سنوات، علي أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة ، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية ، للتطعيم بطعم السولك.
واقرأ أيضًا :
بتكلفة 92 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد المشروع السويسرى للقضاء على مشكلة انقطاع المياه | فيديو وصور
وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للإستثمار وإعادة إستغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم إلتزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.
وشدد محافظ أسوان على مراجهة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في أمتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن أدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف، مكلفًا بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة ، وحرص أشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع.
وكان قد تفقد محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل إنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل.
وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.