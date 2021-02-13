تنفيذ 674 حكمًا وضبط 29 قضية تموينية و560 مخالفة مرورية بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام و (100 ) جرام حشيش .





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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 674 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (140 ) حكم حبس جزئي، و( 30 ) حكم حبس مستأنف، و( 341 ) أحكام غرامات ، و( 161 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 2 جنايات .





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 560 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 107 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 87 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 57 مخالفة متنوعة.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.