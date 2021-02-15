ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تنفيذ 790 حكما وضبط 534 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:07 م
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الاثنين حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (2) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام و (25) جرام هيروين ، و (3) أسلحة بيضاء .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 790 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (163) حكم حبس جزئي، و( 32 ) حكم حبس مستأنف، و( 407 ) أحكام غرامات، و( 185 ) أحكام المخالفات.

اقرأ أيضًا:

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 6 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على قضية لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 534 مخالفة مرورية شملت ضبط تروسيكل وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 184 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 77 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 106 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 64 مخالفة متنوعة.
ضبط عدد ( 534 ) مخالفة مرورية علي النحو التالي :-

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 522 حكما وضبط 24 قضية تموينية و501 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

تنفيذ 611 حكما قضائيا وضبط 586 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية في حملة بأسوان

فى حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

تنفيذ 609 أحكام قضائية وضبط مخالفات 547 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

تنفيذ 736 حكماً وضبط 662 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

تنفيذ 725 حكمًا قضائيًا و659 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ترشيحاتنا

القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

إعدام 11 نائبا في اليمن.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين

بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

وفاة البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور