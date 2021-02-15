تنفيذ 790 حكما وضبط 534 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الاثنين حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (2) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام و (25) جرام هيروين ، و (3) أسلحة بيضاء .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 790 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (163) حكم حبس جزئي، و( 32 ) حكم حبس مستأنف، و( 407 ) أحكام غرامات، و( 185 ) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 6 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على قضية لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 534 مخالفة مرورية شملت ضبط تروسيكل وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 184 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 77 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 106 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 64 مخالفة متنوعة.

ضبط عدد ( 534 ) مخالفة مرورية علي النحو التالي :-





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



