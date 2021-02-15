مصرع شاب غرقًا بأسوان وإصابة اثنين أخرين بإغماء

لقى شاب مصرعه ، فيما أصيب اثنان آخران عقب تعرضهم للغرق بترعة توشكى جنوب أسوان ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة.





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هذا وكانت قد عقدت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان الاجتماع الشهرى للإدارة وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة الخطط المستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومطابقتها مع معايير الجودة.





وشهد الاجتماع الذى حضره، الدكتور يوسف يعقوب، مدير إدارة الجودة، وفريق الجودة بالمديرية وسهام مديرة التمريض، تكريم 4 فرق من الجودة بمستشفيات "مستشفى صدر أسوان ومستشفى حميات أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزى ومستشفى السباعية"، وذلك لتميزهم وتطبيقهم لما تم التدريب عليه من معايير متطلبات السلامة الوطنية (NSR) من قبل إدارة الجودة بالمديرية.





فيما كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .





وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة ، مع جودة التشطيب وفقًا لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن ، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها .



