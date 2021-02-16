جامعة أسوان تواصل تدريب الأئمة والواعظات ..صور

اليوم، الثلاثاء،

فعاليات اليوم الثالث لدورة تدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري التي تقام برعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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وشدد أحمد غلاب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا علي سلامة الجميع في ظل مواجهة فيروس كورونا المساجد.

وكان حاضر في الجلسة الأولى الدكتور فريد عبد الظاهر أستاذ الأدب والنقد، بينما جاءت الجلسة الثانية عن بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأقسام البلاغة من علم البيان وعلم المعاني.

ورحب الدكتور أحمد غلاب بالحضور وثمن أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وجامعة أسوان وذلك لتدريب الأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.





وأشار أحمد غلاب إلى أن ذلك يأتى ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وتضمن البرتوكول أيضًا كليات الآداب، ودار العلوم، والخدمة الاجتماعية، والطب.





وفى نفس السياق أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأنه تم الاتفاق بين الطرفين علي فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعة للأئمة والواعظات علي أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة ، ويأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بالأئمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.





فيما قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن هناك أهمية للتدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التي طرأت علي المجتمع، مؤكدًا علي أهمية هذا البروتوكول مع جامعة أسوان التي تمثل محراب العلم.





كما وجه وكيل وزارة أوقاف أسوان شكره وتقديره للوزير الدكتور محمد مختار جمعة علي اهتمامه بالأئمة والوعاظ وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال الدراسات العليا.