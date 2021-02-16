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حوادث

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ 799 حكما بأسوان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:28 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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شاذلي عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، طبقًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (2) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 375 جراما من مخدر الحشيش، علاوة على ضبط سلاح أبيض.
 
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 799 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (165) حكم حبس جزئي، و(34) حكم حبس مستأنف، و(408) أحكام غرامات، و(189) حكم مخالفات.
 
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط (10) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط (5) قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، علاوة على قضية لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
 
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 590 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 122 مخالفة، وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 88 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 109 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 76 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط (4) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة".

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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