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محافظات

محافظ أسوان: إقامة مشروعات خدمية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لخدمة المواطنين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير مؤسسة أم حبيبة بأسوان شمس عليبهي والوفد المرافق معها والتى إستعرضت العديد من محاور العمل للمؤسسة التي إنطلقت أنشطتها على أرض المحافظة منذ عام 2005  في العديد من المحاور والبرامج مثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة وبرنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية ، وبرنامج الزراعة والأمن الغذائي ، علاوة على برنامج تنمية مهارات شباب أسوان ، فضلًا عن جهود المؤسسة لتأهيل أطقم التمريض .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المجتمعى البناء لمؤسسة أم حبيبة على أرض المحافظة وخاصة العمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات من أبناء أسوان فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية للعمل على تحسين الأحوال المعيشية لهم من خلال إستثمار الأفكار برؤى جديدة خارج الصندوق .

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وأكد أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإستمرار التعاون مع المؤسسة ولا سيما في إنشاء حديقة على غرار حديقة الأزهر وأيضًا مركز للطفولة المبكرة وغيرها من المشروعات المقترحة بما يصب فى صالح المواطن .

وكان قد أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو ، وهو الذى توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الأرتفاع المسموح به إلى 12 متر من مستوى سطح الأرض لعدد 7 قرى هم نجوع الشطب بمركز دراو ، بجانب أدندان و دار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد إستشارى التخطيط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات و نشرها بالوقائع المصرية طبقا للقانون .

والجدير بالذكر بأن مشروعى المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة .

فيما عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا مع الدكتور حسانين أبوزيد الإستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة و التخطيط العمرانى بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الأستقرار المعيشى للمواطنين والحفاظ على أراضى الدولة .
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