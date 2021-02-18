في حملة بأسوان.. ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام قضائية



شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الخميس، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وكذا الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.













وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 777 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (159) حكم حبس جزئي، و(29) حكم حبس مستأنف، و(399) أحكام غرامات، و(187) أحكام المخالفات.















وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 قضية لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط قضيتين لمخالفات المخابز البلدية، بجانب ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 541 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة ودراجة و2 توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 81 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



