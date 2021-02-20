النائب أحمد فتحي: «التنسيقية» قدمت سياسة جديدة وأثبتت وجودها في الشارع

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.





وقال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استطاعت أن تقدم سياسية جديدة بتقديم 6 نواب محافظين و16 عضو مجلس شيوخ و32 عضو مجلس النواب، مضيفا أن التنسيقية استطاعت أن تثبت وجودها فى الشارع.





وأضاف أحمد فتحى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن لجنة التدريب نظمت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية للنواب بعنوان "نواب تفيد مكاتب نواب" و"نواب بتفيد مكاتب النواب" لافادة مساعدوا النواب للتعامل مع الوزارات المختلفة.





وأشار أحمد فتحى إلى أن التنسيقية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسن"، وهي شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم، هدفها بناء القدرات فى مختلف المجالات ولتقييم وتطوير القيادات الشبابية، متابعا "نفذنا شعار سياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع ، التنسيقية مصنع للقيادات الشبابية فى مصر".





وشارك بالمؤتمر الذي بدأ بالوقوف تحية للسلام الجمهوري فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى و سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

وتعد شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.