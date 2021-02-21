تراجع كبير في الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد 21 -2 -2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث.





وتراجع سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى ما بين جنيه و1.90 قرشا، بعد أن سجل أمس 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.30 جنيه للكيلو بارتفاع 5 قروش، والبصل من 4.50 إلى 5 جنيهات بتراجع نصف جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 3 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 5 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





اقرأ أيضًا:





ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.50 جنيه للكيلو بارتفاع 0.75 قرشا، والرومي بـ 3.50 جنيه للكيلو الواحد بنفس قيمة الإرتفاع، والأبيض 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات، والألوان بـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد بتراجع 3 جنيهات لكل كيلو، إضافةً إلى الملوخية من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.





وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.