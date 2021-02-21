بعد اليد والرماية.. وزير الرياضة: تنظيم بطولات عالمية في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة المناسبات الرياضية العالمية تعتبر بمثابة ترويج سياحي للدولة المصرية.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنظم بطولات عالمية في ظل أزمة كورونا وفرض الإغلاق في العديد من الدول، معقبا: "هناك ترويج سياحي غير مباشر من خلال الإيفنت الرياضي، ملثما حدث في بطولة كأس العالم لكرة اليد".





وأوضح وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية يأتي ضمن استضافته مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن استضافته البطولة يعد اتجاه ايجابي من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في شهر يناير الماضي.



