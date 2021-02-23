سعر الذهب اليوم 23-2-2021

شهدت اسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاقاء الموافق 23-2-2021،علي مستوي محالات الصاغة بعد ارتفاعه أمس بمتوسط 4 جنيهات.





بلغ عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 898 جنيها.





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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 786 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 674 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 524 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذه نحو 6288 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.3 ألف جنيه.





وعنأسعار الذهب اليوم، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر،فهي تهم كلالمقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغةبين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومنمحافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط،وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.