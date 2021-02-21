أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 21-2-2021

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 من فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديثات المواقع المتخصصة في أسعار الذهب بحسب "الشاشة".





سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم، الأحد، في السوق دون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع ايجيبت جولد برايس توداي على النحو التالي:





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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر حوالى 894 جنيها.





وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا بالسوق المصرى 782 جنيها للجرام.





فيما سجل عيار 18 سعرا حوالى 670 جنيها للجرام.





ووصل سعر عيار 14 إلى 521 جنيها للجرام.





وسجلت للأونصة "الأوقية" قيمة 27,795جنيه.





كما سجل سعر الجنيه الذهب 6,256 جنيه.





وسجل سعر كيلو الذهب 893,714 جنيه.





سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأحد





وعن أسعار الذهب اليوم، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر،فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.