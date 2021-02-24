مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

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واكتسح بايرن ميونخ الألماني مضيفه لاتسيو الإيطالي بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة مستغلًا خطأ في دفاع لاتسيو.





وفي الدقيقة 24، أحرز موسيالا الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 42، من متابعة لتسديدة زميله كومان.





وفي الشوط الثاني، أحرز أكيربي مدافع لاتسيو الهدف الرابع لبايرن ميونخ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، ليسجل بعدها زميله كوريا هدف الفريق الإيطالي الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف، ويضعوا قدمًا في دور ربع النهائي.