النقل: البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر.. نواب: يسهم في زيادة العائد الاستثماري للدولة.. وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة والتصدير

نائبة عن إنتاج قضبان السكك الحديدية:

يسهم في وجود عمالة متخصصة بهذه الصناعات





برلماني:

مصر من أقدم الدول التي أقامت السكك الحديدية وتحتل المرتبة الثانية عالميا





برلماني:

إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر إضافة للاقتصاد المصري









مشروع جديد كشف عنه المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر ، والذي من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرا.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء البرلمان علي أن ذلك سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد القومي جراء توطين مثل هذه الصناعات الثقيلة في مصر، فضلا عن فتح آفاق تنموية جديدة وخلق فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب .





فى البداية ثمنت النائبة ، سولاف درويش عضو مجلس النواب، الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة النقل وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر وكذا التوسعات التي تشهدها مصر في الداخل والخارج، مؤكدة علي ان توجيهات القيادة السياسية دائما ما تاتي عن سابق افكار وخطط طموحة واضحة اهدافها نلمس فيها كل جديد .





و اشارت " درويش " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " الي أن توطين صناعة انتاج قضبان السكك الحديدية في مصر سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير العملة الصعبة ، بشكل يضمن تقليص حجم الإنفاقات واستغلال الأموال التي كانت تخصص لاستيراد القضبان من الخارج ، فضلا عن وجود عمالة متخصصة بهذه الصناعات ، والتوسع في العائد الاستثماري للدولة، وكذا مجال إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر.





و أكدت عضو مجلس النواب أن أي تطوير من شأنه التسهيل من عملية حصول المواطن علي الخدمة فهو أمر ايجابي و ضروري ، معربة عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذه الصناعات ، و أن تلقي اهتماما يليق بها في مصر، إلى جانب بذل الجهود و مواصلة السعي لضمان تنفيذ هذا المشروع العملاق ، معقبة :" السكك الحديدية من اكثر الوسائل امانا ، ويرتادها الكثير من المواطنين كونها امنه من جهة ، وقليلة التكلفة من جهة اخري ، فمن باب اولى ضرورة توحيد الجهود للعمل علي توطينها بارض مصر " .





من جانبه أشاد النائب ، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها ، مشيرًا إلى أن سعيها فى تنفيذ مصنع خاص بإنتاج قضبان السكك الحديدية ، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل ، وتحقيق التنمية الشاملة.





و أشار " دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مصر تعد من أقدم الدول التي أقامت السكك الحديدية إذ أنها تحتل المرتبة الثانية على مستوي العالم ، لافتا إلى أن العائق الوحيد يكمن في عدم قدرتها على مواكبة التطور في هذا المجال.





وعن مزايا إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر، أوضح النائب أنها ستسهم في توفير العملة الصعبة ، وخلق فرص عمل ، بما يضمن تشغيل العمالة، الامر الذي من شأنه القضاء علي مشكلة البطالة، فضلا عن استخدام الكهرباء المهدرة في واستغلال الفائض منها في تصنيع قضبان السكك الحديدية.





وأعرب عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن تمنيه بسرعة التنفيذ ، لما يمثله هذا المشروع العملاق من عوائد استثمارية كبرى ستعود بالنفع على الدولة في المقام الأول، ومن ثم المواطن المصري ، مشيرا إلى أن القطارات تعد الوسيلة الأسرع والافضل لدى المواطنين ، فضلا عن كونها أكثر أمانا وضمانًا.





وفي سياق متصل أشاد النائب ، أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة النقل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر وكذا التوسعات التي تشهدها مصر في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المشروع الجديد الذي كشف عنه المهندس كامل الوزير بشأن تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر يعد بمثابة إضافة قوية للاقتصاد المصري ، وخطوة جادة تستهدف تحقيق عملية التنمية المستدامة.





وأكد" فرغل" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مصر لن يرتفع شأنها ولن تتقدم إلا بتوطين مثل هذه في الصناعات الثقيلة التي تسهم حتما في دفع عجلة الاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أن مصر لديها وفرة ومخزون كبير من المواد الخام ، فمن باب أولى العمل على استغلالها في هذا المجال .





كما أشار إلى أن مصر تأتي فى المرتبة الثانية عالميا بعد بريطانيا من حيث الأقدمية في وجود خطوط السكك الحديدية، كما أنها سبقت الكثير من دول العالم المتقدم في وجود خطوط السكك الحديدية والتي تعد من أكثر وسائل المواصلات أمانا





وأعرب وكيل لجنة الشئون الإقتصادية عن تمنيه بمواصلة السعي لتنفيذ هذا المشروع العملاق ، لتوطين مثل هذه الصناعات ، معقبا:" مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد ومواكبة التطور بما يتوافق ومتطلبات العصر ، وبالعمل في ظل توجيهات القيادة السياسية الطموحة، مصر دائما ستكون في تقدم ".





يشار إلي أن قال المهندس كامل الوزير، أنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات.





وكشف "الوزير" أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرا.





وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش" هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصرى.





وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة فى مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى، مشيرا إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثماري والفني مع كل من روسيا والمجر.





حيث أن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية في مصر، وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص في هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دومًا بالتواصل المستمر مع كافة الشركات المحلية والعالمية.





جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.