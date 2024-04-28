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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دورات تدريبية بشهادات مزورة.. الأمن يداهم مركزا تعليميا بسوهاج

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" ، وعثر بحوزته على (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية – عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين - أكلاشيه لذات الجهة - جهاز "حاسب آلى" بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الدورات التدريبية الجريمة المنظمة النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة كيان تعليمى وزارة الداخلية

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