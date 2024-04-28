كاتبة صحفية: زوجة حسن الصباح في الحشاشين أهم شخصية نسائية في رمضان

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء سليم، أن مسلسلات رمضان تناولت صورة المرأة بشكل واقعي في بعض الأعمال، منها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة، والذ تناول الإستخدام السيئ للمرأة لمواقع التواصل الإجتماعي، ومسلسل "صيد العقارب"، تناول جانب الإنتقام.

وقالت شيماء سليم، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن 14 مسلسل في رمضان كان بطولة نسائية، مؤكدة أن شخصية زوجة حسن الصباح في الحشاشين أهم شخصية نسائية ظهرت في رمضان.

وتابعت الكاتبة الصحفية شيماء سليم، أن 50% من مسلسلات رمضان هذا العام صنعتها سيدات أمام الكاميرا وخلفها، مؤكدة أن مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة من اهم مسلسلات رمضان”.