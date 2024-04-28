عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة صحفية: زوجة حسن الصباح في الحشاشين أهم شخصية نسائية في رمضان

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء سليم، أن مسلسلات رمضان تناولت صورة المرأة بشكل واقعي في بعض الأعمال، منها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة، والذ تناول الإستخدام السيئ للمرأة لمواقع التواصل الإجتماعي، ومسلسل "صيد العقارب"، تناول جانب الإنتقام.

وقالت شيماء سليم، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن 14 مسلسل في رمضان كان بطولة نسائية، مؤكدة أن  شخصية زوجة حسن الصباح في الحشاشين أهم شخصية نسائية ظهرت في رمضان.

وتابعت الكاتبة الصحفية شيماء سليم، أن 50% من مسلسلات رمضان هذا العام صنعتها سيدات أمام الكاميرا وخلفها، مؤكدة أن مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة من اهم مسلسلات رمضان”.

مسلسلات رمضان المراة مواقع التواصل الاجتماعي دينا رامز رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

ترشيحاتنا

تذاكر مجانية للجالية المصرية في غانا لحضور مباراة الزمالك ودريمز

10 لاعبين.. غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية الأفريقية

وصول حافلة نادي الزمالك إلى إستاد بابا يارا لمواجهة دريمز الغاني

دعاء دخول المسجد مكتوب .. ثوابه عظيم

البيت الأبيض: إسرائيل أعلنت عدم دخول رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

وزير الخارجية السعودي: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يضمن الأمن والسلام للجميع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مبهج .. ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

فيديو

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ