وزير الخارجية السعودي: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يضمن الأمن والسلام للجميع

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن منح الفلسطينيين حقوقهم يضمن السلام والأمن للجميع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب، كما أنه في مصلحة المنطقة بأكملها، لعدم تكرار جولات الحرب.

وتابع: يجب التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، وأن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة .

وحذر “سنواجه توسعا كبيرا بالكارثة الإنسانية في غزة إذا لم تتوقف الحرب”.

وقال بن فرحان إن الوضع في غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.