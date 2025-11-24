قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مفيش جمعية عمومية.. النبراوي يعلن انتصار نقابة المهندسين في أزمة يوتن

المهندس طارق النبراوي ورئيس اتحاد مقاولي غزة
المهندس طارق النبراوي ورئيس اتحاد مقاولي غزة
الديب أبوعلي

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، عن إلغاء الجمعية العمومية العادية لشركة (المهندس يوتن للدهانات)، التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وقال النبراوي في بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اطمئن الجميع بأنه لا مساس بحصة ونسبة النقابة كما أوضحت سابقا. ومرفق جواب الإلغاء".

شركة يوتن للدهانات 

وكشفت الأيام القليلة الماضية عن وجود أزمة بين نقابة المهندسين المصرية وشركة (المهندس يوتن للدهانات)، حول مستقبل حصة النقابة في الشركة و(التي تمثل أهم استثمارات صندوق معاشات المهندسين على مدى 4 عقود)، وسط مخاوف من نجاح الشريك الأجنبي في الاستحواذ على حصة النقابة البالغة 30% "خاصة مع الإعلان عن عقد جمعية عمومية للمساهمين للنظر في زيادة رأس المال، وهو ما يرفضه المهندسون لما يعنيه من فقدان صندوق معاشات النقابة 26% من حصته ويمكن ضياعها بالكامل".

وأجرى نقيب المهندسين عددا من اللقاءات والمشاورات لبحث الأزمة من ببنها: لقاء السفير النرويجي بالقاهرة، ووزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، كما تقدم بعدة بلاغات لوقف أعمال الجمعية العمومية، وسط موجة انتقادات عاتية قادها بعض (المغرضين) ضد النبراوي - بحسب حسابات هندسية متعددة.

المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر الجمعية العمومية العادية لشركة المهندس يوتن المهندس يوتن للدهانات يوتن يوتن للدهانات نقابة المهندسين المصرية صندوق معاشات المهندسين

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

