مفيش جمعية عمومية.. النبراوي يعلن انتصار نقابة المهندسين في أزمة يوتن

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، عن إلغاء الجمعية العمومية العادية لشركة (المهندس يوتن للدهانات)، التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وقال النبراوي في بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اطمئن الجميع بأنه لا مساس بحصة ونسبة النقابة كما أوضحت سابقا. ومرفق جواب الإلغاء".

شركة يوتن للدهانات

وكشفت الأيام القليلة الماضية عن وجود أزمة بين نقابة المهندسين المصرية وشركة (المهندس يوتن للدهانات)، حول مستقبل حصة النقابة في الشركة و(التي تمثل أهم استثمارات صندوق معاشات المهندسين على مدى 4 عقود)، وسط مخاوف من نجاح الشريك الأجنبي في الاستحواذ على حصة النقابة البالغة 30% "خاصة مع الإعلان عن عقد جمعية عمومية للمساهمين للنظر في زيادة رأس المال، وهو ما يرفضه المهندسون لما يعنيه من فقدان صندوق معاشات النقابة 26% من حصته ويمكن ضياعها بالكامل".

وأجرى نقيب المهندسين عددا من اللقاءات والمشاورات لبحث الأزمة من ببنها: لقاء السفير النرويجي بالقاهرة، ووزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، كما تقدم بعدة بلاغات لوقف أعمال الجمعية العمومية، وسط موجة انتقادات عاتية قادها بعض (المغرضين) ضد النبراوي - بحسب حسابات هندسية متعددة.