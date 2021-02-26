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تعليم

رئيس جامعة حلوان: غلق الكافتيريات لمنع التجمعات داخل الجامعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:54 م
د. ماجد نجم
د. ماجد نجم
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إسلام خالد

تبدأ الجامعات والمعاهد المصرية غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.


قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن قد أصدر قرار بغلق الكافتريات داخل الجامعة أثناء فترة امتحانات منتصف العام الدراسي.      


وأضاف "نجم" أن غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات  حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم  ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجيمع الطلاب والعاملين بالجامعة وأن تمر الامتحانات بسلام وأمان على الجميع.


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 وقد صرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث تم تعقيم كافة اللجان ومبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب، كما أنه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.


ونوه إلى أنه يحظر على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب أثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.

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