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حوادث

اليوم.. الحكم في طعن حسام داغر على إسقاط قيده من «المحامين»

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد - محمد زهير
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم فى الطعن المقام من المحامي حسام داغر على قرار إسقاط قيده من نقابة المحامين.

وفي أكتوبر الماضي، قرر المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، إسقاط قيد المحامي حسام داغر، من جداول نقابة المحامين.

وعلل النقيب قراره، بأنه نتيجة مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، ومضمونها أن الطاعن أدين بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها السيرة المحمودة حسن السمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

ونص القرار على أنه سقط بقوة القانون قيد حسام محمد عبدالمنعم سيد داغر، وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22 أكتوبر 2002.

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