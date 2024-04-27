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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

أبراج الكهرباء
أبراج الكهرباء

تعتبر أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال من أكبر المشاكل التى تؤرق المصريين خلال حياتهم اليومية، ومع انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف اتخذت الحكومة قرارات من شأنها تخفيف المعاناة عن المصريين بعد وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك الماضى وخلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستمرارا لتخفيف الحكومة عن كاهل المواطنين بشأن انقطاع الكهرباء أعلن مجلس الوزراء وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك بمناسبة احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام.

أعياد المسيحيين

جاء قرار مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء بأعياد المسيحيين؛ تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، أسوة بما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

ويبدأ الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، من الأحد المقبل 28 أبريل 2024، (بداية أسبوع الآلام)، وحتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك.

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.

أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.

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وكان المستشار محمد الحمصاني، أكد أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وكان قد كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اجتماعات مكثفة تجمع بين قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي و وزارة البترول على مدار الساعة لوضع خطة عمل لتأمين الشبكة الكهربائية خلال الـ3 أشهر المقبلة ودخول فصل الصيف.

وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال

أوضح المصدر، أن هناك انفراجه فى إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء بدأ من اول مايو، موضحا أنه من المتوقع أن يتم وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الانفراجه التي ستشهدها إمدادات الوقود بعد تعاقد وزارة البترول على شحنتين من الغاز من المقرر وصولهم إلى مصر بداية الشهر المقبل بالإضافة إلى إعلان الحكومة وقف تصدير الغاز للخارج.

أضاف المصدر ، أنه لا يوجد حاليا استثناءات في تطبيق جدول تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية ، كاشفا أن جميع المحافظات يتم تخفيف الاحمال بها من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين وربع على كل مشترك بحد أقصى بدأ من الساعة 11 صباحا و حتى الساعة 5 عصرا.

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