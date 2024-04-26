عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة

صدى البلد

تأمل الحكومة في التغلب على أزمة قطع الكهرباء ووقف برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ مشروعات جديدة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد قطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، التي تتزامن مع أعياد الأقباط واحتفالاتهم، إضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

txt

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

txt

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

txt

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع إيقاف برنامج تخفيف الأحمال خلال أعياد الأقباط وكذلك فترة امتحانات الفصل الثاني بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر أنه "سوف يتم تعديل فترات الفصل طبقا لتعليمات التحكم القومي وحجم القدرات المطلوب فصلها يوميًا، وطبقا لحجم وكميات الوقود المتاحة لتشغيل المحطات ودرجات الحرارة، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة أو نقص القدرات المطلوب فصلها".

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.

ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها من العملة الصعبة. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

وتوقفت الحكومة عن تنفيذ جداول تخفيف الأحمال خلال رمضان، وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ هذا القرار منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قبل أيام، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك. وأوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.

وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.

الكهرباء الحكومة تخفيف الأحمال مواعيد قطع الكهرباء الأقباط امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة

قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة

انتخابات منزوعة الدسم.. أطباء الأسنان يختارون نقيبهم اليوم وهذه القضايا تتصدر المشهد

التحريات تكشف كيف قاد متهم بالكويت جريمة سرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة

دعاء يوم الجمعة للمهموم.. كلمات تريح القلب

سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ