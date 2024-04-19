عودة انقطاع الكهرباء .. وزير البترول الأسبق يوضح السبب| فيديو

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تعليقا على عودة انقطاع الكهرباء، إن الوضع غير مريح في المنطقة، مما أثر على ايرادات قناة السويس .

وتابع أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " خلاصة الكلام "، والمذاع على فضائية " النهار" ، أن هناك انخفاض في انتاج البترول والغاز، وكان لابد أن نبحث عن بدائل للمحطات الحرارية، مثل طاقة الرياح والشمس .

وأكمل: مصر قطعت خطوات في انتاج الطاقة النووية ، ستوفر 5 جيجا طاقة ، موضحا أن هناك ارتفاع في استهلاك الطاقة في الصيف نتيجة الارتفاع في استخدام التكيفات ، ولابد أن يكون التكيف على درجة حرارة 25 .

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