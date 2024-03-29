بسبب حالة الطقس.. انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالقليوبية

شهدت بعض قرى محافظة القليوبية انقطاع الكهرباء خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بسبب الطقس السيئ التى تعرضت له المحافظة من سقوط أمطار صاحبها رعد وبرق وسط رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة.

من جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة المياه فى الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.

وكانت قد شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي بعض الأنحاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث زادت حدتها بمدن قها وقليوب وشبرا الخيمة، صاحبها انتشار البرق والرعد في سماء المحافظة.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكداً علي استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.