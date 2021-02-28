شاهد.. أحدث صورة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"

نشر المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في رمضان المقبل و علق قائلا : " و مازالت رحلة البحث عن عربية عمادالاختيار٢ رمضان ٢٠٢١ ان شاءلله🙏"









وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.









ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



