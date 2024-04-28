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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عجوز صدمته سيارة ربع نقل بطريق كفر الزيات إثر السرعة الزائدة

حادث سير بالغربية
حادث سير بالغربية

لقي عجوز مسن في أوائل العقد السابع من عمره في حادث سير حيث صدمته سيارة ربع نقل مسرعه بطريق "كفر الشوربجي _ كفر الزيات" بمحافظه الغربية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى كفر الزيات العام .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع الحادث .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع أحمد محمد سليمان وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام.

لتقديم الدعم الفني.. تشكيل لجنة لتفقد زراعات الخضر والمشاتل بمحافظة الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

السرعة الزائدة الدعم الفنى التربية الرياضية البحث الجنائي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إدارة البحث الجنائى بمحافظة الغربية تحرر محضر بالواقعة تقديم الدعم الفني تشكيل لجنة امن الغربية

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