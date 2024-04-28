مصرع عجوز صدمته سيارة ربع نقل بطريق كفر الزيات إثر السرعة الزائدة

لقي عجوز مسن في أوائل العقد السابع من عمره في حادث سير حيث صدمته سيارة ربع نقل مسرعه بطريق "كفر الشوربجي _ كفر الزيات" بمحافظه الغربية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى كفر الزيات العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع الحادث .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع أحمد محمد سليمان وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.