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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتقديم الدعم الفني.. تشكيل لجنة لتفقد زراعات الخضر والمشاتل بمحافظة الغربية

صدى البلد

تفقدت لجنة من من الادارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات ومشاتل الخضر بمحافظة الغربية، للوقوف على حالة الزراعات، ومتابعة أعمال التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة والمرور الدائم وتوصيل الدعم الفني للمزارعين بمحافظات الجمهورية المختلفة.

واشار عطا، الى ان لجنة تم تشكيلها من الادارة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، تفقدت زراعات الخضر بنطاق المحافظة، والصوب الزراعية والمشاتل، وعقد لقاءات مع المزارعين، ودعمهم بالتوصيات الفنية اللازمة، حسب حالة كل محصول، فضلا عن التوصيات الفنية طبقا للظروف المناخية الحالية، وتوصيات مركز معلومات تغير المناخ.

وأضاف انه تم التأكيد على المزارعين، بضرورة تعويض النباتات بالمياه مع ضمان وجود رطوبة ارضية وذلك بإجراء ريات قصيرة على فترات متقاربه وفى الصباح الباكر ومنع الرى اثناء الظهيرة، فضلا عن الرش ضد الامراض الفطرية المتوقع نشاطها، اضافة الى الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى بالاضافة لسيليكات البوتاسيوم والماغنسيوم فوسفيت.

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