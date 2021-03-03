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أخبار البلد

باب الاشتراك مازال مفتوحا.. الزراعة تتابع الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:08 م
معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
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شيماء مجدي
قام د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بزيارة لحديقة الأورمان ولقاء بعض العارضين ومتابعة الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع. 

يأتي ذلك في اطار الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88 الذي يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة خلال شهر مارس الجاري.

كما عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان للاطمئنان على جاهزيتهالاستقبال العارضين والزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  .

وقال عزوز أن باب الاشتراك في المعرض مازال مفتوحا أمام العارضين الجدد وأصحاب المشاتل وشركات الاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزراعين وشباب الخريجين .

والجدير بالذكر ان حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875.

 تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي وتستضيف كل عام معرض زهور الربيع وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق. 
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