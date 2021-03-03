باب الاشتراك مازال مفتوحا.. الزراعة تتابع الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع

قام د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بزيارة لحديقة الأورمان ولقاء بعض العارضين ومتابعة الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع.





يأتي ذلك في اطار الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88 الذي يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ب حديقة الاورمان النباتية بالجيزة خلال شهر مارس الجاري.





كما عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





وقال عزوز أن باب الاشتراك في المعرض مازال مفتوحا أمام العارضين الجدد وأصحاب المشاتل وشركات الاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزراعين وشباب الخريجين .





والجدير بالذكر ان حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875.



