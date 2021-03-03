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أمين الأمم المتحدة: اللاجئون الفلسطينيون مستمرون فى العمل والإبداع والابتكار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال  أنطونيو غوتيريش ، الامين العام للأمم المتحدة ، إنه على الرغم من التحديات إلا أن اللاجئين الفلسطينيين مستمرون فى العمل والابداع والابتكار ، لافتا إلى أنه تم إنشاء مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى غزة .

واضاف غوتيريش ، خلال كلمته المذاعة عبر فيديو كونفرنس بمؤتمر اليوم ، أن هناك الكثير من شباب اللاجئين الفلسطينين المتخصصين فى مجال التكنولوحيا .

واشار إلى أن أول منصة للتعليم الرقمى تدعم ما يقرب من نصف مليون شاب وشابة من اللاجئين الفلسطينين الذين يتعلمون فى المنزل خلال الجائحة .

وتابع أن الهدف من ذلك هو الحد من انتشار كوفيد 19 ، لافتا إلى أن التعلم الرقمى هو امر جوهرى فى مجابهة كوفيد 19 وتحقيق كفاءة اقتصادية لنا جميعًا ويساعد لاجئ فلسطين المهارات التى يحتاج اليها لتباحث فى سوق العمل الحديث وتحقيق فرص عمل لتخفيف اليأس والاحباط بين الشباب .
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