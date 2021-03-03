تاريخ المواجهات.. الترجي التونسي فريسة للزمالك بدوري أبطال أفريقيا

يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم السبت القادم على ملعب رادس فى الجولة الثالثة في تمام الساعة السادسة، بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.





وتلقى الزمالك منافسه الترجي التونسي فى 8 لقاءات وتفوق الأبيض فى 3 لقاءات و2 مباراتين لـ الترجي التونسي و3 تعادلات.





ويقدم لكم "صدى البلد" تاريخ مواجهات الفريقين:





* 1994 :

تعادل الزمالك سلبيا فى القاهرة وفاز الترجي 3-1 فى مباراة العودة بتونس .





* 2002 :

تعادل الفريقين فى تونس 1-1 ، وفاز الزمالك بهدف وحيد فى القاهرة فى دور المجموعات وخرج الترجي التونسي من دوري أبطال افريقيا محتلا المركز الثالث ، وواصل الزمالك وفاز بالبطولة علي حساب الرجاء البيضاوي .





* 2005 :

تعادل الفريقين 1-1 فى القاهرة ، وفاز الزمالك 2-1 فى تونس .





*2020 :

فاز الزمالك 3-1 في القاهرة وخسر 1-0 امام الترجي فى العودة بملعب رادس وتأهل الابيض لدور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .





وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالآتي:





1- الترجي التونسي 4 نقاط.

2- مولودية العاصمة الجزائري نقطتين.

3- الزمالك نقطتين.

4- تونجيث السنغالي نقطة وحيدة.



